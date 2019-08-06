Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 13:09:57 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:11:47

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 26 gol gördü.

- Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maç

Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına Olympiakos karşısında çıkacak.

Okan Buruk, yönetiminde 5 hazırlık karşılaşmasına çıkan turuncu-lacivertli ekip 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

- Sahasında 10. maç

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 10. maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde oynadığı 9 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.  (AA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ