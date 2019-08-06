Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 26 gol gördü.

- Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maç

Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına Olympiakos karşısında çıkacak.

Okan Buruk, yönetiminde 5 hazırlık karşılaşmasına çıkan turuncu-lacivertli ekip 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

- Sahasında 10. maç

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 10. maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde oynadığı 9 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti. (AA)