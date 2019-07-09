Medel gidiyor Walace geliyor

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, ekonomik nedenlerden dolayı takımdan ayrılmak isteyen, hatta yakın çevresinde ‘İstanbul’a dönmeyeceğim’ diyen Gary Medel’in yerine harıl harıl oyuncu arıyor. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Kartal’ın, bu sezon 2. Lig’de yer alacak Hannover 96’nın Brezilyalı orta sahası Walace Souza Silva’yı listesine aldığını yazdı. Sambacı’nın 2. Ligde oynamak istemediği için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

■ 24 YAŞINDAKİ orta saha oyuncusunu isteyen kulüpler arasında İspanya’dan Deportivo Aleves ile Rusya’dan Dinamo Moskova’nın da yer aldığı öğrenildi. Hannover 96’nın 1 yıl önce Hamburg’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Walace’ı 8 milyon euroya serbest bırakabileceği kaydedildi. Oyuncunun transfermarkt değeri ise 4,5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1 gol atıp 1 asist yaptı.

DE SOUZA HABER YOLLADI MI?

■ FENERBAHÇE’NİN eski futbolcularından Josef de Souza'nın menajerinin Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. De Souza'nın, forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayrılacağı ve menajerinin de Beşiktaş ile temas halinde olduğu kaydedildi. Brezilyalı oyuncu ise görüşmelerin duyulmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bunun doğru olmadığını açıkladı.