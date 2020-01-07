Mbaye Diagne'ye Avrupa takımlarının kapısı kapalı! Yeni rotası Asya olabilir

Galatasaray tam 13 milyon avro ödeyerek Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne'de işler iyice çıkmaza girdi. Sezon başı Brugge kiralanan golcü oyuncu, Belçika'da yaşadığı sıkıntılar yüzünden kadro dışı kalmıştı.

Brugge'ün Katar'da gerçekleştirdiği devre arası kampının da kadrosuna alınmayan 28 yaşındaki oyuncunun geleceği ise belirsiz. UEFA'nın kurallarına göre bir oyuncu bir sezonda üç takım değiştiremiyor. Sezon başında sarı-kırmızılılarda lisansı çıktıktan sonra Belçika'ya transfer olan Digane ya Galatasaray'a dönecek ya da Avrupa ligleri dışında bir takıma transfer olacak. Brugge ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar oyuncularının değer kaybı yaşamasını istemiyor.

ROTASI ASYA OLABİLİR

Ancak bu transfer döneminde ciddi bir değişime giden Aslan, yabancı kontenjanı sorunu yaşarken, mevcut oyuncularının da gitmeye yanaşmaması süreci uzatıyor. Eğer sarı-kırmızılılar ile Brugge, golcü oyuncunun sezon sonuna kadar ücretinin ödenerek kiralık sözleşmesinin feshedilmesinde anlaşırsa iki ihtimal ortaya çıkacak.

İlk ihtimalde teknik heyet bir transfer planlarında değişme gidecek ve bir isimden feragat ederek Diagne'nin lisansını çıkartacak. Ya da Diagne için Çin veya Arap liglerinde kiralık takım bulunacak. Şu an için ne Brugge ile anlaşma sağlanabildi ne de teknik heyet bu konuda net bir karar verebildi. Sarı-kırmızılılarda Diagne belirsizliği şimdilik sürüyor.

(Türkiye)