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18 Ekim 2019 Cuma 11:48:22 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:49:49

Mbaye Diagne'den flaş Galatasaray yorumu

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, olaylı transfer süreciyle ilgili olarak Belçika basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, Radamel Falcao'nun sorununun topla buluşamama olduğunu söyledi.

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao ile ilgili konuştu.

Senegalli golcü şu ifadeleri kullandı:

''Sorun şu ki G.Saray'da herkes kendi için oynuyor. Falcao'yu aldıklarında karıma dedim ki: "Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden daha iyi. Ama top alamazsa, gol atamaz. Adama top atmıyorlar."

'BENİ HİÇ ARAMADILAR'

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 30 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Diagne ise olaylı süreçle ilgili olarak Belçika basınına verdiği röportajda Anderlecht yöneticilerini suçladı. Het Nieuwsblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki santrfor, "Anderlecht, Galatasaray ile görüşmesine rağmen beni hiç aramadı. Transferi aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştılar. Club Brugge menajerimle doğrudan temasa geçerken Anderlecht bunu yapmadı." şeklinde konuştu.

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