Mbaye Diagne giderse Deniz Türüç ve Banega açıklanacak

Galatasaray'da Diagne'nin satışının ardından gözler yeni gelecek isimlere çevrilecek.

Senegalli oyuncunun satışını bekleyen Ever Banega, santrfor ve yerli pazarında Deniz Türüç konusu resmiyete kavuşacak.

Tekrar hatırlatalım; Deniz Türüç konusunda Galatasaray ile Kayserispor kulüpleri yaklaşık 4 milyon avroda el sıkışmıştı.

Milli futbolcuyla da senelik 1 milyon avro ödenecekti. Oyuncunun da Şampiyonlar Ligi ve Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'ı istemesi yönetimin elini güçlendirmiş ve transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamıştı. Sonuç olarak, Cimbom adına bu hafta hem kalkan hem de inen uçaklar anlamında çok hareketli geçecek gibi görünüyor.

(Türkiye)