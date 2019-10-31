Mbaye Diagne, Club Brugge'da gollerini sıralıyor! 4. kez sonradan girdi ve 3. golünü attı

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, gollerine devam ediyor.

Club Brugge'ün Zulte Waregem'i 2-0 yendiği maça yedek kulübesinde başlayan Mbaye Diagne, 68. dakikada oyuna girdi ve 90+3. dakikada maçın skoru belirleyen golü attı.

Club Brugge'e kiralandıktan sonra hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan Mbaye Diagne, 4 kez sonradan oyuna girdi ve 3 gol kaydetti.

SATIN ALMA OPSİYONU 13 MİLYON EURO

Club Brugge, 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu ödemesi halinde Mbaye Diagne'nin bonservisini Galatasaray'dan alacak.

Diagne, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.

(Sporx)