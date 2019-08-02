Mbaye Diagne, 14 milyon Euro karşılığında Al-Rayyan'a transfer oldu

Katar basınının iddiasına göre; Galatasaray’la anlaşan Al Rayyan takımı, Diagne ile de orta yolu buldu. Oyuncunun bugün Doha’ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Diagne için Galatasaray’a 14 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Diagne’yi 10 milyon euro karşılığında Kasımpaşa’dan renklerine bağlamıştı. Yaşanan şampiyonluk sonrasında Kasımpaşa’ya 3 milyon euro daha ödenmişti. Cim-Bom, Senegalli forvetten gelecek parayı transfere harcayacak.

(Akşam)