Mbappe atağı

GÜNEŞ

■ TYLER Boyd transferini büyük ölçüde bitiren Beşiktaş’ın, ABD’li oyuncuyu birkaç gün içinde resmen açıklaması bekleniyor. Kanatlara bir transfer daha yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bir yandan da Casimir Ninga ile ilgileniyor. Fransa’da Caen forması giyen 26 yaşındaki sol açık için kulübüyle görüşmelere başlandı. Fransız basınının iddiasına göre Çad Milli Takımı formasını da terleten Ninga için Beşiktaş ile Nantes kulübü kıyasıya bir yarışa girişti.

AVCI: FARK YARATIR

■ GEÇEN sezon Fransa Ligue 1’de 33 maça çıkan Ninga, 6 gol-3 asistle oynadı. Sürati ve atletizmiyle dikkat çeken Afrikalı futbolcu için 2 milyon euro bonservis istendiği belirtildi. Kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi olan Ninga, 2018 yılında 2 milyon euro karşılığında Montpellier'den Caen'e transfer olmuştu. Transfer komitesinin bir süredir takip ettiği isimler arasında yer alan futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın da “fark yaratır” dediği aktarıldı.

GOLÜ KOKLAYAN BİR İSİM

■ FRANSIZ gazeteciler Ninga için şu yorumda bulundu: “Kariyerine santrfor olarak başladığı için gol atmayı biliyor. Fiziği tıpkı Mbappe’ninki gibi… Hızı ve oyun tarzları da benziyor. Montpellier takımı onu Afrika’daki scout ekipleri aracılığıyla bulup çok ucuz bir maliyetle Fransa’ya getirdi. Geldiğinde büyük bir patlama yapacağını düşünmüştük. Ancak yanlış teknik direktörlerin elinde bu fırsatı bulamadı. Hala geç kalmış sayılmaz. Beşiktaş onu fark bir seviyeye çıkartabilir.”