Max Kruse'nin son durumu bugün netlik kazanacak

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı taktik antrenmanla tamamlayacak.

Teknik heyet Max Kruse ile ilgili son kararını bugün verecek. Alman futbolcu henüz takıma katılmazken bu akşam yapılacak taktik çalışmada yer alması bekleniyor. Ancak Kruse'nin 11'de oynama olasılığının düşük olduğu bildirildi. Kruse'nin maç kadrosunda ise olacağı ifade edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Kruse'nin yetişmemesi halinde Denizlispor maçı kadrosunda çok fazla oynama yapmayacak.

(Sabah)