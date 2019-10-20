Max Kruse neden Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı?

Alman futbolcu, sakatlığının uzun süreli hale gelmemesi için riske edilmedi ve Denizli'ye götürülmedi. Kruse'nin yerine Zajc forma giyecek. Kaptan Emre Belözoğlu ise son iki gün katıldığı antrenmanlar sonrasında ağrıları azalınca kafileye dahil edildi. Yedek soyunacak olan Emre skora göre 20-30 dakika süre bulabilecek.

Sakatlıkları geçen Hasan Ali Kaldırım, Rodrigues ve Moses takımdaki yerini alacak. Stoperde ise Jailson-Serdar değişikliği var. Yanal'ın Antalyaspor maçındaki hata nedeniyle Brezilyalı'yı dinlendireceği bildirildi.

(Sabah)