Max Kruse neden Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı?
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi Max Kruse üzüntüsü yaşandı. Sarı-lacivertlilerde hafta boyunca kasık ağrıları olan ancak cuma günü antrenmana katılan Kruse, dün yapılan son çalışmaya ağrıları nedeniyle katılamadı.
Alman futbolcu, sakatlığının uzun süreli hale gelmemesi için riske edilmedi ve Denizli'ye götürülmedi. Kruse'nin yerine Zajc forma giyecek. Kaptan Emre Belözoğlu ise son iki gün katıldığı antrenmanlar sonrasında ağrıları azalınca kafileye dahil edildi. Yedek soyunacak olan Emre skora göre 20-30 dakika süre bulabilecek.
Sakatlıkları geçen Hasan Ali Kaldırım, Rodrigues ve Moses takımdaki yerini alacak. Stoperde ise Jailson-Serdar değişikliği var. Yanal'ın Antalyaspor maçındaki hata nedeniyle Brezilyalı'yı dinlendireceği bildirildi.
(Sabah)
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