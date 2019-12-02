02 Aralık 2019 Pazartesi 09:22:26 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:26:40
Max Kruse ligde karavana rekoru kırdı!
Fenerbahçe'de 1.5 aylık sakatlığın ardından Göztepe maçıyla sahalara dönen Max Kruse ligde karavana rekoru kırdı.
Alman yıldız, geride kalan 13 haftada 8 maçta forma giydi, toplam 26 şut attı ama hiç gol atamadı. Bu alanda ligin rekorunu kıran Kruse, Gözepe karşılaşmasının ilk yarısında da durum 0-0 devam ederken karşı karşıya pozisyonda çok önemli bir fırsatı harcamıştı.
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