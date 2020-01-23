23 Ocak 2020 Perşembe 09:05:15 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:07:30
Max Kruse ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılmak üzere
MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor.
Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle yıldız oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Almanya’dan ve İngiltere’den talipleri olan Kruse için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Frankfurt ve Werder Bremen’in teklifte bulunduğu oyuncuya Premier Lig ekibi Leicester City de talip oldu.
(Akşam)
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