Max Kruse bizden biri

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN Alman yıldız Max Kruse, Sarı-Lacivertliler’in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. G.Saray derbisinde İstiklal Marşı’nı okuyarak dikkatleri çeken tecrübeli futbolcu, Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve buradaki insanlara saygısını göstermek için İstiklal Marşı'nı öğrendiğini söyledi. Kruse, “Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu... Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim” dedi.

BU ÜLKENİN BİR PARÇASIYIM

■ SARI-Lacivertli futbolcu, “Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı. Almanya'da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat... İnsanları da çok cana yakın” ifadelerini kullandı.

3-4 HAFTADA EZBERLEDİM

■ İSTİKLAL Marşı'nı öğrenmenin kolay olmadığını aktaran Kruse, “İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak hiç kolay değil. Özellikle de milli marşını öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım” şeklinde konuştu. Videoda İstiklal Marşı'nın, “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” şeklindeki ilk satırını Türkçe söyleyen Max Kruse, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diyerek açıklamasını tamamladı.

ŞOV İÇİN YAPMADIM

■ KRUSE, İstiklal Marşı'nı okumasının Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play İcra Kurulu tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle ilgili, “Daha önce böyle bir ödüle layık gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabii ki benim için büyük bir onur” değerlendirmesinde bulundu.