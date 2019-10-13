Max Kruse bizden biri

GÜNEŞ

■ Antrenman öncesi kulüp binası önünde verdiği poz sosyal medyada hızla yayılan Kruse bir kez daha alkışları topladı. Başkan Ali Koç ve yöneticilerle daha önce Atatürk üzerine sohbet eden tecrübeli futbolcunun, “Tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider. Onu daha çok tanımak istiyorum. Hakkında çeşitli kitaplar okuyorum” dediği aktarıldı.