13 Aralık 2019 Cuma 10:22:37 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:24:25
Mauricio Isla devre arası takımdan ayrılıyor
ŞİLİ basını Fenerbahçe’nin, talipleri olan Isla’yı ocak ayında satmaya ve para kazanmaya çalıştığını duyurdu.
ŞİLİ basını Fenerbahçe’nin, talipleri olan Isla’yı ocak ayında satmaya ve para kazanmaya çalıştığını duyurdu.
Tntsports’un haberinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak oyuncudan 2 milyon euro kazanmak isteyen Fenerbahçe’nin, tecrübeli sağ beki almak isteyenlerle görüştüğü ancak Isla’nın sezon sonunu bekleme niyetinde olduğu bildirildi.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT