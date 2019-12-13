Mauricio Isla devre arası takımdan ayrılıyor

ŞİLİ basını Fenerbahçe’nin, talipleri olan Isla’yı ocak ayında satmaya ve para kazanmaya çalıştığını duyurdu.

Tntsports’un haberinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak oyuncudan 2 milyon euro kazanmak isteyen Fenerbahçe’nin, tecrübeli sağ beki almak isteyenlerle görüştüğü ancak Isla’nın sezon sonunu bekleme niyetinde olduğu bildirildi.

(Akşam)