Mauricio Isla, Boca Juniors'a çok yakın

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şilili sağ beki Mauricio Isla'yı isteyen Boca Juniors'un Fenerbahçe'nin kabul etmesi halinde Ocak ayında, etmemesi halinde ise sezon sonunda transferi gerçekleştireceği iddia edildi. Aksi halde Boca'nın sezon sonunda 3 yıllık sözleşme attırmayı planladığı ifade edildi.

FENER'İN TEKLİFİ 2+1

Gelişmelerden memnun olmayan yönetimin Isla ile masaya oturacagı ve kendisine 2+1 yıllık teklifte bulunacağı öğrenildi..

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