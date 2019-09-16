16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 23:42:06
Maskeli Belhanda
KASIMPAŞA maçında iki yerden çenesi kırılan Younes Belhanda’nın 28 Eylül’deki F.Bahçe derbisine yetişmesi için seferberlik ilan edildi.
GÜNEŞ
■ Ameliyat olan ve sahalardan 2 hafta uzak kalması beklenen Faslı yıldız, bu süre içinde Club Brugge deplasmanıyla, 5. haftadaki Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak. Ancak 6. haftadaki kritik derbide sahada olması istenen Belhanda’nın özel bir maskeyle oynayabileceği öğrenildi. 29 yaşındaki yıldızın tam olarak iyileşmesi ise 2 ayı bulacak.
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