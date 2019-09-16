Maskeli Belhanda

GÜNEŞ

■ Ameliyat olan ve sahalardan 2 hafta uzak kalması beklenen Faslı yıldız, bu süre içinde Club Brugge deplasmanıyla, 5. haftadaki Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak. Ancak 6. haftadaki kritik derbide sahada olması istenen Belhanda’nın özel bir maskeyle oynayabileceği öğrenildi. 29 yaşındaki yıldızın tam olarak iyileşmesi ise 2 ayı bulacak.