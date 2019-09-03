03 Eylül 2019 Salı 08:42:27 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 08:48:43
Martin Skrtel, Medipol Başakşehir ile anlaştı
Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Martin Skrtel'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusu bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Martin Skrtel´e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. (AA)
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