Martin Skrtel, Medipol Başakşehir ile anlaştı

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusu bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Martin Skrtel´e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. (AA)