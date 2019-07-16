Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı

İlk etapta Skrtel'in iki yıllık sözleşme inadı kırıldı. Deneyimli stoper 1+1 yıllık sözleşme konusuna artık sıcak bakmaya başladı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Geçen sezon 4.5 milyon Euro alan Slovak stopere Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1.5 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

Bu arada İtalyan kulübü Parma'nın da Skrtel'e olan ilgisi devam ediyor. Glasgow Rangers'ın ise pek bir şansı gözükmüyor.

(Takvim)