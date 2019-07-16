16 Temmuz 2019 Salı 10:25:52 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 10:27:40
Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı
Sezon sonunda sözleşmesi biterek takımdan ayrılan Martin Skrtel ve Neustadter'in yerlerini doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Slovak stoperle yeniden anlaşmak için görüşmelere devam ediyor.
İlk etapta Skrtel'in iki yıllık sözleşme inadı kırıldı. Deneyimli stoper 1+1 yıllık sözleşme konusuna artık sıcak bakmaya başladı.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Geçen sezon 4.5 milyon Euro alan Slovak stopere Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1.5 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.
Bu arada İtalyan kulübü Parma'nın da Skrtel'e olan ilgisi devam ediyor. Glasgow Rangers'ın ise pek bir şansı gözükmüyor.
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