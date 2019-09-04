Martin Linnes'e kulüp aranıyor

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ASLAN, Kasımpaşa’ya transferi son anda Lacivert-Beyazlılar’ın kiralama bedeli vermeyip, ücretinin yarısını da CimBom’a ödetmek istemesi yüzünden yatan Martin Linnes için kulüp bulacak. 15. yabancı olduğu için gözden çıkartılan 27 yaşındaki Norveçli sağ bekin, şu an Portekiz, Katar, BAE, Arjantin, Çekya, Avustralya ekiplerinden birine gitme şansı var.