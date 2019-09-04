04 Eylül 2019 Çarşamba 10:20:37 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24:54
Martin Linnes'e kulüp aranıyor
Yabancı sınırına takıldığı için Galatasaray'da üzeri çizilen Martin Linnes için kulüp aranıyor.
STAR
ASLAN, Kasımpaşa’ya transferi son anda Lacivert-Beyazlılar’ın kiralama bedeli vermeyip, ücretinin yarısını da CimBom’a ödetmek istemesi yüzünden yatan Martin Linnes için kulüp bulacak. 15. yabancı olduğu için gözden çıkartılan 27 yaşındaki Norveçli sağ bekin, şu an Portekiz, Katar, BAE, Arjantin, Çekya, Avustralya ekiplerinden birine gitme şansı var.
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