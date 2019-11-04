Martin Linnes performansıyla teknik heyetten tam not aldı

Galatasaray'da kadro dışında kalan Martin Linnes, sarı kırmızılı taraftarların en çok sevdiği futbolcuların başında geliyor.

Nisan ayında yeni sözleşmeye imza atan Norveçli futbolcu, adını 14 yabancı futbolcu arasına yazdıramadı.

Bu karar sonrasında oldukça üzülen Linnes, asla küsmedi.

Bu sezon sadece 7 dakika forma giyebilen tecrübeli oyuncu, kadro dışı kaldıktan sonra Türk Telekom Stadı’ndaki hiçbir karşılaşmayı kaçırmadı.

Eşi ve çocuğuyla tribünde oturan Linnes, her maçta takım arkadaşlarını destekledi.

Martin Linnes, çalışkanlığı ile de dikkat çekiyor.

Tüm antrenmanlara çıkan deneyimli oyuncu, fiziksel testlerdeki başarılı grafiği ile de teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.

Norveçli futbolcunun sezonun ikinci yarısından itibaren kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

(TRT Spor)