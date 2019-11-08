Marsilya'dan Enzo Crivelli için 6 milyon Euro'luk teklif

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Sezon başında Emmanuel Adebayor, Napoleoni, Rijad Bajic, Mevlüt Erdinç gibi tecrübeli golcülerle yollarını ayıran ve forvet hattına Enzo Crivelli’yi transfer eden Başakşehir’e Fransız futbolcu için flaş bir teklif geldi.

Lig 1 takımlarından Caen’den 2,7 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleştirilen Crivelli’nin hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı futbol bir hayli dikkat çekerken, henüz 24 yaşındaki forvetin 15 maçta 7 gol 1 asist yapması Fransız takımlarını harekete geçirdi.

MARSİLYA CRİVELLİ'Yİ İSTİYOR

Dün akşam Wolfsberger karşısında attığı 2 golle maçın adamı seçilen Crivelli için Marsilya’nın devreye girdiği öğrenildi. Şu ana kadar çıktığı 13 maçta 15 gol atan Fransız devinin, gol yollarında büyük sıkıntı çektiği görülürken, kadroda Benedetto haricinde ikinci bir santraforun olmaması Villas Boas’ı çaresiz bıraktığı belirtildi. Germain ve Radonjic’ten beklenen verimi alamayan Portekizli teknik adamın Enzo Crivelli’ye son derece sıcak baktığı kaydedilirken, Marsilya’nın yetenekli futbolcu için Ocak ayında 6 milyon euro’luk teklif hazırladığı ifade edildi.

CRİVELLİ SEZON SONUNA KADAR BAŞAKŞEHİR'DE KALACAK

Başakşehir’le 2023 yılına kadar kontratı bulunan Crivelli’yi kesinlikle bırakmak istemeyen yönetimin oyuncuyu sezon sonuna kadar elinde tutmayı planladığı öğrenilirken, formunu bu şekilde devam ettirmesi halinde oyuncunun piyasasını 10 milyon euro’nun üzerine çıkaracağı ve Başkan Göksel Gümüşdağ’ın bu fiyatları görmesi halinde Crivelli’nin gidişine onay verebileceği anlaşıldı