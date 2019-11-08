Marsilya'dan Enzo Crivelli için 6 milyon Euro'luk teklif

  • Bist 100
    103459
  • Dolar
    5,7601
  • Euro
    6,3558
  • Altın
    270,8030
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Berlin Duvarı nedir? Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır? Berlin Duvarı nedir? Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır?
Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur
8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi
Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle
Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı
İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız' 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi? Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
ABD kendisiyle savaşıyor ABD kendisiyle savaşıyor
Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak
Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 14:45:10 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 14:53:18

Marsilya'dan Enzo Crivelli için 6 milyon Euro'luk teklif

Transfer döneminde Caen'den alınan Enzo Crivelli için Marsilya'nın 6 milyon euro'luk teklif hazırladığı ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında Emmanuel Adebayor, Napoleoni, Rijad Bajic, Mevlüt Erdinç gibi tecrübeli golcülerle yollarını ayıran ve forvet hattına Enzo Crivelli’yi transfer eden Başakşehir’e Fransız futbolcu için flaş bir teklif geldi.

Lig 1 takımlarından Caen’den 2,7 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleştirilen Crivelli’nin hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı futbol bir hayli dikkat çekerken, henüz 24 yaşındaki forvetin 15 maçta 7 gol 1 asist yapması Fransız takımlarını harekete geçirdi.

MARSİLYA CRİVELLİ'Yİ İSTİYOR

Dün akşam Wolfsberger karşısında attığı 2 golle maçın adamı seçilen Crivelli için Marsilya’nın devreye girdiği öğrenildi. Şu ana kadar çıktığı 13 maçta 15 gol atan Fransız devinin, gol yollarında büyük sıkıntı çektiği görülürken, kadroda Benedetto haricinde ikinci bir santraforun olmaması Villas Boas’ı çaresiz bıraktığı belirtildi. Germain ve Radonjic’ten beklenen verimi alamayan Portekizli teknik adamın Enzo Crivelli’ye son derece sıcak baktığı kaydedilirken, Marsilya’nın yetenekli futbolcu için Ocak ayında 6 milyon euro’luk teklif hazırladığı ifade edildi.

CRİVELLİ SEZON SONUNA KADAR BAŞAKŞEHİR'DE KALACAK

Başakşehir’le 2023 yılına kadar kontratı bulunan Crivelli’yi kesinlikle bırakmak istemeyen yönetimin oyuncuyu sezon sonuna kadar elinde tutmayı planladığı öğrenilirken, formunu bu şekilde devam ettirmesi halinde oyuncunun piyasasını 10 milyon euro’nun üzerine çıkaracağı ve Başkan Göksel Gümüşdağ’ın bu fiyatları görmesi halinde Crivelli’nin gidişine onay verebileceği anlaşıldı

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ