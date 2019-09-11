Marsilya’nın eski teknik direktörü: Gustavo, Marsilya için büyük kayıp
Fenerbahçe'nin transferin son gününde renklerine bağladığı Luis Gustavo, Fransa’da konuşulmaya devam ediyor.
Marsilya’nın eski teknik direktörü Alain Perrin, “Bence Gustavo, Marsilya için büyük kayıp. Savunma ve hücum arasındaki bağlantı görevini çok iyi yapıyordu. O varken topa sahip oluyorduk. Ayrıca Gustavo çok çalışkan ve savaşçıdır. Antrenmanda bile diğer oyuncuları geliştirir. Onun yerini doldurmak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Perrin, 2002-2004 yılları arasında Marsilya’yı çalıştırmıştı. Bu arada Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Marsilya’dan hazır gelen Gustavo’yu Alanya karşılaşmasında ilk 11’de oynatabileceği kaydedildi. (Star)
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