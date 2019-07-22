Marsilya, Medel transferinde ısrarcı

Beşiktaş'ta Gary Medel bilmecesi çözüme kavuşuyor. İçinde bulunduğu maddi sıkıntılar ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle bütçesinde ciddi ölçüde küçülmeye gitme kararı alan siyah-beyazlı ekip, en yüksek ücretli oyuncularından biri olan (2,3 milyon avro) Medel'den en az 5 milyon avroluk gelir bekliyor.

Bu yönde en ciddi adımı atan Fransa'nın Marsilya Kulübü oldu. Şilili yıldızı kadrosuna katmayı çok isteyen Ligue 1 ekibi, Beşiktaş'a 4 milyon avroluk teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar ise teklifi artırmanın peşinde.

İngiltere olmadı

Kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Şilili oyuncu için gelen 4 milyon avroyu reddeden yönetim, Fransızların yeni teklifini beklemeye geçti.

İki kulübün kısa süre içerisinde ortak noktada buluşması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezondaki yapılanmada düşünmediği Medel de kendisine uzun süredir kulüp arıyordu. İngiltere Premier Lig'den beklediği teklifi bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun Marsilya'dan gelen teklife ise sıcak baktığı öğrenildi.

(Türkiye)