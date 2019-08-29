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Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı

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29 Ağustos 2019 Perşembe 10:23:30 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:27:22

Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı

Fenerbahçe, 3.5 milyon euroya söz kestiği Gustavo için kulübüne de bonuslarla birlikte 6.5 milyon euro teklif etti. Fransızlar ise 10 milyon eurodan aşağı inmeyince görüşmeler tıkandı.

Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde sert kayaya çarptı. Sarı-Lacivertliler 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon euroya söz kestikleri Brezilyalı oyuncu için kulübüne önce 5.5 milyon euro bonservis bedeli teklifi yapmıştı. Ancak, 32 yaşındaki oyuncu için Marsilya 10 milyon euro talep etmişti. Kanarya bunun üzerine fiyat artırıp, 1 milyon euro da bonus ekledi.

MONACO DA DEVREYE GİRDİ

Fransızlar 6.5 milyon euroyu bulan yeni teklifi de yetersiz bularak 10 milyon euroluk ilk isteklerinde ısrar etti. Luiz Gustavo’nun “Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Transferimde kolaylık gösterin” çağrısına rağmen Marsilya yönetimi geri adım atmadı. Bu arada Luiz Gustavo’ya bir başka Fransız ekibi Monaco’nun da talip olduğu, Marsilya yönetiminin de bu nedenle 10 milyon euroluk bonservis talebinde yumuşamadığı belirtiliyor

GÜNDEMDE YENİ BİR GUSTAVO

Öte yandan Fener 10 numara mevkisi için gündemine yeni bir oyuncu aldı. ESPN Brezilya’da yer alan bir haberde Sarı-Lacivertliler’in Palmeiras’ta forma giyen Gustavo Scarpa için, Palmeiras kulübüne 5 milyon euro teklif ettiği vurgulandı. 25 yaşındaki oyuncu için kulübünün isteği ise 8 milyon euro. Gustavo Scarpa 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da görev yapan joker bir oyuncu. Palmeiras’ta 17 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı.   (Star)

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