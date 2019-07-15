'Marka değerimiz düştü'

GÜNEŞ

■ TÜRK futbolunun durumuyla ilgili konuşan Mustafa Denizli, Türkiye'nin marka olarak değer kaybettiğini vurguladı. “Paralel gitmeyen bir transfer çalışması var. Her kulüp her gün iki üç oyuncu transfer ediyor ama gerçek öyle değil” diyen tecrübeli teknik adam, “4 Büyükler daha güçlü bir takım oluşturmak istiyor ama UEFA kuralları doğrultusunda bu mümkün olmuyor. Türkiye Ligi'nin marka değerini koruyamıyoruz” dedi.

FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİREMEDİK

■ “BURADA birçok şeye değinmek istersem çok kişi kırılacak, gücenecektir ama ortada bir gerçek var” ifadesini kullanan Denizli, şöyle devam etti: “Türkiye'nin marka değeri beş yıl öncesine göre daha düşük seviyede. Maddi olarak üzerinde olabilir ama bu ilelebet devam etmez. Bu fırsatları şimdiye kadar iyi kullanamadık.” Denizli, Türkiye'deki şampiyonluk yarışında puan ortalamasının düştüğünü de vurguladı.

BAŞLAMAK DEĞİL BİTİRMEK ÖNEMLİ

■ BAŞARILI teknik adam, taraftarların takımlarına şampiyonluk yarışında her zaman destek olması gerektiğini kaydederek, “Futbolda seriler vardır. Türkiye'de iyi bir seri yakalayan takım eğer tecrübeliyse zaten ipi göğüslüyor. Başlamak çok önemli değil, bitirmek önemli. Kötü başlayıp iyi bir seri ile düşünülen her şeyi gerçekleştirebilirsin ama Türkiye'de iyi bir seriye geçmek zor oluyor, çünkü tepkiler çok oluyor” dedi.

MİLLİ TAKIM AMACA ULAŞIR

■ MİLLİ takımın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Şenol Güneş, milli takımda ve kulüp takımında başarılar elde etmiş, tecrübeli bir isim. Genç bir jenerasyon var. Birçoğu yurt dışında oynuyor ama neticede bizim futbolcularımız. Şenol Hoca ile iyi bir ivme yakaladılar. Her şeye rağmen Milli Takım, Şenol hoca ve bu jenerasyon ile amaçlarına ulaşabilir” şeklinde konuştu.

TÜRK OYUNCU ALABİLİRİZ

■ DENİZLİ, Traktör Sazi takımına Türk oyuncu transfer edebileceklerini belirterek, “İran'da Türk oyuncu görmek isteyen çok fazla kişi var ama bizim kadromuzda düşünebileceğimiz oyuncuların fiyatları, oradaki standartların çok üzerinde. Boşta bir oyuncu da aradık ama bu anlamda bulamadık. Son derece seçici olmak mecburiyetindeyiz. Eğer şartlar uygun olursa bir Türk oyuncu alabiliriz” ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE-TRABZON YARIŞTA OLACAK

■ SÜPER Lig’de her takımın her takımı içeride, dışarıda yenebilecek potansiyelinin bulunduğunu anlatan Denizli, “8 puan farkla önde olan Başakşehir, belki tecrübe eksikliğinden belki de yaşanmamış bir duygu olduğundan şampiyonluğu kaybetti. Bu sene de benzer şeyler yaşanabilir. Geçen sene yarıştan erken kopan F.Bahçe ile yarışa sonradan dahil olmaya çalışan Trabzon bu sene yarışa daha erken dahil olacaktır” diye konuştu