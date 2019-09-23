Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maçın ardından yeni transferlerden Lemina, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Lemina, maçın ikinci yarısı başlarken Nagatomo'nun yerine oyuna dahil olmuştu. Performansıyla eleştirilen Lemina'nın "Go Home" tepkileri nedeniyle bu paylaşımı yaptığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların yeni isimlerinden Lemina, paylaşımında "Başımızı kaldırmalı, önümüze bakmalıyız" mesajı verdi."