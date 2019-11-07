07 Kasım 2019 Perşembe 21:05:49 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 21:08:58
Mario Lemina: 'Bu sonu hak etmediniz, çok üzgünüz'
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlardan özür diledi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlardan özür diledi.
Lemina Instagram hikayesinden paylaştığı mesajda, "Bu sonu hak etmediniz, çok üzgünüz. Sonuna kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler için her şeyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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