Mariano ülkesine geri dönüyor

GÜNEŞ

■ Sambacıyı isteyen kulüplerin Athletico Paranaense ve Palmeiras olduğu belirtildi. İki kulübün bu transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalacağı kaydedildi. Öte yandan Arjantin devi Boca Juniors’un da Mariano’yu transfer listesine eklediği iddialar arasında...