12 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 22:43:59
Mariano ülkesine geri dönüyor
GALATASARAY’IN devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Mariano’ya ülkesinden iki talip çıktı...
GÜNEŞ
■ Sambacıyı isteyen kulüplerin Athletico Paranaense ve Palmeiras olduğu belirtildi. İki kulübün bu transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalacağı kaydedildi. Öte yandan Arjantin devi Boca Juniors’un da Mariano’yu transfer listesine eklediği iddialar arasında...
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