Mariano şampiyonluğa inanıyor!

Mariano maç ile ilgili; "Sadece kendi performansımdan değil, takımın performansından memnunum. Bireysel olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ve bu da takım oyununa yansıyor. Kendi oyunumdan çok, 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Brezilyalı sağ bek şampiyonluk ile ilgili ise; "Hedefimiz şampiyonluk, her maç bizim için final. Her maç kazanarak lidere yaklaşmak ve bir yerde şampiyonluğu almak istiyoruz. 2 sezondur bunu başardık, bu sene de amacımız bu." sözlerini sarf etti.