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02 Şubat 2020 Pazar 21:49:22 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 21:49:54

Mariano şampiyonluğa inanıyor!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Mariano, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Mariano maç ile ilgili; "Sadece kendi performansımdan değil, takımın performansından memnunum. Bireysel olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ve bu da takım oyununa yansıyor. Kendi oyunumdan çok, 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Brezilyalı sağ bek şampiyonluk ile ilgili ise; "Hedefimiz şampiyonluk, her maç bizim için final. Her maç kazanarak lidere yaklaşmak ve bir yerde şampiyonluğu almak istiyoruz. 2 sezondur bunu başardık, bu sene de amacımız bu." sözlerini sarf etti.

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