Devre arasına 3 hafta kala Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi. Teknik heyetin bu sezonki performansından hiç memnun olmadığı Brezilyalı sağ bek, Alanya maçında da sınıfta kaldı. Ocak ayına kadarki 3 lig maçında bir mucize yaşanmazsa, lig arasında Mariano ile kesin olarak yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında ondan yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak. Aynı şekilde Şener Özbayraklı’nın da sakatlığı geçti. (Fanatik)