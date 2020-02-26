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26 Şubat 2020 Çarşamba 16:17:31 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:52:33

Şarapova emekli oldu

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Mariya Şarapova, 28 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Mariya Şarapova, 28 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldığını bildirdi. Şarapova, Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıda tenise vedasını duyurdu.

TENİS; SANA ELVEDA DİYORUM

32 yaşındaki Şarapova, "Bildiğiniz tek hayat biçimini nasıl geride bıkarsınız? Küçük bir kızken antrenman yapmaya başladığınız kortlara; sevdiğiniz spora- gizli gizli gözyaşları akıtmanıza sebep olan ve tarif edilemeyecek mutluluklar yaşatan, size bir aile veren, 28 yıldan uzun süredir size destek veren hayranlar kazandıran bir spora- nasıl veda edersiniz? Bu benim için çok yeni, o yüzden lütfen beni affedin. Tennis; sana elveda diyorum" ifadelerini kullandı.

​Yazının devamında kariyerinin kısa bir özetini yapan Şarapova, kendi hayatını tenise adaması kadar tenisin de kendisine bir hayat verdiğini ve bu hayatı her gün özleyeceğini yazdı. "Şimdi dönüp geriye bakınca tenisin benim dağım olduğunu fark ediyorum" ifadesini kullanan Şarapova, bu yolda birçok zorlukla karşılaştığını ama 28 yılın ardından artık başka mücadelelere girişmeye hazır olduğunu vurguladı.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİM

Şarapova yazısını şöyle bitirdi: "Açtığım yeni sayfada neyi seçersem seçeyim, hangi yeni dağa tırmanırsam tırmanayım mücadeleye devam edeceğim. Tırmanmaya devam edeceğim. Büyümeye devam edeceğim."

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Mariya Şarapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

15 AY TENİSTEN MEN

Şarapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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