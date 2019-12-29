Marcelo: 'Beşiktaş'a transfer olmak için izin bekliyorum'

Beşiktaş'ta 2015-17 sezonları arasında başarıyla forma giyen Marcelo Guedes, 2017 yılında Fransa Lig 1 ekibi Lyon'a transfer olmuştu. Kulübüyle 2021 sezonunun sonuna kadar sözleşmesinin bulunmasına rağmen Lyon taraftarıyla arasındaki sorunlar sebebiyle ayrılığa karar veren tecrübeli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Ailesinin İstanbul'daki yaşamını hala unutamaması sebebiyle Beşiktaş'a transferi ihtimalini zorlamak isteyen Brezilyalı futbolcu, Kara Kartal'dan haber bekliyor.

Son olarak Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın transfer teklifinde bulunduğu başarılı futbolcunun, ülkesinin temsilcisine, "Beşiktaş'la görüşmek için izin bekliyorum. Eşim ve ailem İstanbul'da yaşamak istiyor" dediği öğrenildi.

(Star)