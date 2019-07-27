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27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00:01 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:02:31

Marcao: Galatasaray'a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı

Galatasaray'da geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), sarı-kırmızılı takıma gelmenin kariyerindeki en büyük adım olduğunu söyledi.

Marcao, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'nın Seefeld kasabasında yaptığı hazırlık kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen Marcao, "Buraya gelişim kolay olmadı. Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir takıma geliyorsunuz. Ancak ben hayatımda her şeyi fedakarlıklar yaparak ve çok çalışarak elde ettim. Bunu da aynı şekilde. Tanrıya şükürler olsun ki bana çok yardımcı oldu ve buralara kadar geldim." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine güvendiğini aktaran Marcao, "Gelişmeye ve her gün öğrenmeye devam ediyorum. Daha çok çalışıyorum. Burada en büyük teşekkürü hocama etmeliyim. Bana güvendi, izledi ve Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı. Bu adımı da hocam sayesinde attım. Bir futbolcu için hocasının ona güvenmesi, hata yapsa bile kendisini desteklemesi çok önemli. Fatih hocamız tüm takıma verdiği güvenle çok daha iyi işler yapmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İlk sezonunda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadığını aktaran 23 yaşındaki stoper, "Geldiğim ilk sezonda 2 kupa almak benim için büyük başarıydı. Yeni bir takıma geliyorsunuz ve bir anda oynamaya başlayıp kupa kazanmanız çok önemliydi. Artık bu geçmişte kaldı. Şimdi önümüzde bizi bekleyen çok zor bir sezon var. Burada en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var, iyi ve yoğun çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Luyindama ile güzel bir uyumumuz oldu"

Marcao, savunmadaki partneri Christian Luyindama ile güzel bir uyum yakaladıklarını aktardı.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında daha az gol yemelerinin sadece savunma hattına bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Luyindama ile güzel bir uyumumuz oldu. Sanki çok uzun zamandır beraber oynuyormuşuz gibi bir imaj çizdik. Bu da mutlaka takım için avantaj oldu ama defansif başarıyı sadece bize mal etmek doğru olmaz. Çünkü defans forvette başlıyor. Takım defansı çok önemli. Daha az gol yememizin sebebi sadece stoperler değil, takım olarak iyi defans yapmamız. Yeni sezonda da Chris ile birlikte mücadele edeceğim için mutluyum. İyi bir ikiliyiz. Bu da takımın başarısına yansıyacaktır."

Marcao, yeni transferlerden 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile ilgili ise "O da benim gibi çok genç bir arkadaşımız. İkimizin de öğreneceği çok şey var. Daha fazla tecrübe edineceğiz. O da aynı şekilde. Eğer Galatasaray forması giyiyorsa, buraya kadar gelmişse demek ki bir kalitesi var. Hocamız güvendiği ve beğendiği için burada. Ona olan güvenimiz sonsuz. Kaliteli bir futbolcu ve daha iyi olacağını ümit ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

- "Şampiyonlar Ligi çok farklı bir seviye"

Genç futbolcu, kariyerinde ilk kez forma giyeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir seviye olduğunu söyledi.

Hazırlıklarını zorlu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne göre yaptıklarını belirten Marcao, "Şampiyonlar Ligi çok farklı bir seviye. Oynadığınız rakipler ve oyuncu kaliteleri bambaşka. Mutlaka sizin de bu duruma teknik, fizik ve mental olarak çok iyi hazırlanmanız gerekiyor. Hem ben hem de takım arkadaşlarım, zorlu Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

- "Brezilya Milli Takımı, en büyük hayalim"

Sarı-kırmızılı futbolcu, en büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'da başarılı olması durumunda milli takıma gideceğine inandığını anlatan Marcao, "Her Brezilyalı oyuncunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim bir gün milli takım için mücadele etmek, o formayı giymek. Bunun yolu da kulüp takımında başarılı olmak. Galatasaray'da göstereceğim başarılarla umarım bir gün milli takım kapısı benim için açılır." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olduğu Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşan ülkesinin milli takımını değerlendiren genç savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Brezilya'da baskı her zaman çok oluyor. Hangi turnuvaya katılırsanız katılın hedef her zaman şampiyonluk oluyor. Ülkedeki baskıdan dolayı futbolcular ve teknik ekip bazen rahat şartlarda çalışamayabiliyor. Bu turnuvada da çok büyük bir baskı ve beklenti vardı. Bunun karşılığını en iyi şekilde verdiklerini düşünüyorum. Önemli faktörlerden biri de Neymar'ın yokluğu. Onun yerine oynayan arkadaşlarımız yokluğunu hissettirmedi. İyi bir turnuva çıkardılar. Bunun için çok mutluyum."

- "Transfer konularına girmek istemiyorum"

Marcao, adının Avrupa takımları için transferde geçmesiyle ilgili yorum yapmadı.

Galatasaray'ın başarısına odaklandığını anlatan Marcao, "Transfer konularına girip, yorum yapmak istemiyorum. Şu anda tek odaklandığım şey ve konsantrasyonum Galatasaray üzerine. Burada başarılı olduğum, iyi oynadığım ve şampiyonluklar yaşadığım sürece teklifler gelecektir ama bu konulara girmek istemiyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaraylı futbolcu, geride kalan sezonun ikinci yarısındaki Fenerbahçe derbisinde oynayamadığı için çok üzüldüğü şeklindeki açıklamasının hatırlatılarak, yeni sezonun 6. haftasındaki derbiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Mutlaka çok önemli bir derbi. Her futbolcu bu tip maçlarda oynamak ister. Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak önümüzde çok maç var. İlk haftayla beraber bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Odak noktamız sadece derbi değil. Oraya gelene kadar 5 maç oynayacağız. Onları kazanarak ilerlemek istiyoruz. O maçta oynamayı çok istiyorum. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz ama daha çok zaman var."

- "Aile benim için her şey"

Marcao, ailesinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Her kararını ailesiyle istişare ettiğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Aile benim için her şey. Aldığım ve alacağım bütün kararlarda eşime, anneme ve babama danışırım. Önemli kararları birlikte alıyoruz. Ben onlar için yaşıyorum. Aile kavramı benim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

İzinli olduğu dönemde ailesiyle Kapadokya'da tatil yapan Marcao, Türkiye'deki yeni tatil planlarıyla ilgili "Kapadokya mükemmel bir yer. Çok güzel bir yerdi. Eşim sayesinde gittim. Kendisi Brezilya'da gösterilen bir dizi sayesinde böyle bir yerin varlığını öğrendi. Uzun zamandır gitmek istiyordu. İlk bulduğumuz fırsatta Kapadokya'yı gezme fırsatı yakaladık. Gerçekten mükemmel bir yer. Şimdi artık yeni hedefim denizi ve plajı olan bir yer. Bodrum veya Antalya olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.  (AA)

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