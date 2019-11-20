20 Kasım 2019 Çarşamba 11:39:33 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:40:47
Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi
Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.
Instagram hesabından açıklama yapan Diego Armando Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.
Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.
(AA)
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