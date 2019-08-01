Mangala adım adım Beşiktaş'a

BEŞİKTAŞ, stoper arayışlarında çeşitli ihtimaller üzerinde dururken, Eliaquim Mangala isminin bir adım öne çıktığı öğrenildi. Manchester City’nin bu sezon kadroda düşünmediği oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak istediği ve bu nedenle de bedelsiz olarak satmaya hazır olduğu öğrenildi. Kartal da bunun üzerine Mangala için yeniden düğmeye bastı. Oyuncu ile yapılan görüşmede senelik 1.5 milyon euro teklif edildi. Ancak oyuncunun geçen sezon sakatlık nedeniyle sadece 5 maç oynaması kafa karıştırdı.

MARTİNS-İNDİ YEDEKTE BEKLİYOR

Beşiktaş yönetimi bu nedenle yapılan anlaşmaya sağlık raporu alma şartı getirdi. Transfer imza aşamasına gelirse, sıkı bir kontrolden geçirilecek olan Mangala’da herhangi bir sağlık engeli çıkmazsa anlaşma yürürlüğe girecek. Kartal’ın alternatif isimler arasında Martins-İndi’yi ön planda tuttuğu da belirtiliyor. Bu oyuncu için görüşmeleri Futbol Direktörü Ali Naibi yürütüyor. Mangala transferinin durumuna göre Naibi, Stoke City ile nihai görüşmeyi yaparak, trasferi gerçekleştirmeye çalışacak.

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