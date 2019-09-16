16 Eylül 2019 Pazartesi 09:00:48 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:03:17
Manchester United'dan Muriç'e yakın takip
Manchester United’ın Teknik Direktörü Solskjaer, Muriç’i izlemesi için İngiltere-Kosova maçına gözlem ekibi gönderdi
Daily Express’in haberine göre; Manchester United’ın Teknik Direktörü Solskjaer, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriç’i izlemesi için İngiltere-Kosova maçına gözlem ekibi gönderdi. İngiltere’nin 5-3 kazandığı maçta Muriç 1 gol atmıştı. Devre arasında F.Bahçe’ye resmi teklif yapılabileceği iddia edildi. (Akşam)
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