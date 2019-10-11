Manchester United'a tarihi gelir! 570 milyon Euro

ESPN'in yaptığı habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2014/2015 sezonundan beri göğüs sponsoru olan Chevrolet ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

General Motors Company'nin kontrolü altında olan Chevrolet, Manchester United ile 570 milyon euroluk bir göğüs sponsorluğana imza atacak.

Anlaşmanın 7 yıllık olacağı iddia ediliyor.

Dünya çapında yapılan araştırmalara göre 2019 itibariyle 1.1 milyar hayranı olan Manchester United kulübü, taraftar sayısı son 7 yılda %67 oranında arttırmayı başardı.

ESPN'de yer alan ibareye göre United, sponsorluktan gelen gelirin tamamını transfere yatıracak ve takıma önemli isimler kazandıracak.

Kulüp sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Chevrolet ile harika bir ortaklığımız var ve bu partnerliği maksimum seviyede devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Manchester United, Premier Lig'de 8. hafta sonunda topladığı 9 puan ile 12. sırada yer alıyor.