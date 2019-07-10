Manchester City'nin Abdülkadir Ömür'ü alıp Sporting Lizbon'a kiralayacağı iddia edildi

20 yaşındaki oyuncunun yeteneğinden hayran kaldığı ve gelişime açık olduğunu düşündüğü belirtilen Manchester City'nin, 15 milyon euro civarında bir değeri olduğu belirtilen milli oyuncuyu takıma katarak, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'e kiralamayı planladığı kaydedildi.

SPORTING İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Manchester City ile Sporting'in aralarında bir protokol olduğu ve bu anlamda İngiliz ekibinin gelişmesini istediği oyuncuları Portekiz'e göndermeyi düşündüğü vurgulandı.

City'nin Abdülkadir'in henüz kendi seviyelerinde olmadığını düşündüğü ve devre arasından bu yana yakından takip ettikleri genç ismi gelecek adına kadrolarına katmayı istedikleri belirtildi.

ENES ÜNAL DA AYNI ŞEKİLDE GİTTİ

Manchester City, son dönemde Avrupa'da öne çıkan genç yıldız adaylarını kadrosuna katarak Avrupa'nın dört bir yanına kiralayıp gelişmelerini takip ediyor.

Bu bağlamda Bursaspor'dan 2015 yılında 4,4 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal da, sırasıyla Genç, NAC Breda ve Twente'ye kiralandıktan sonra 14 milyon euro bedelle Villarreal'e gönderilmişti.

(Sporx)