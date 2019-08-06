Manchester City'li yıldızdan Konoplyanka'ya mesaj: Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi.

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.

Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Bu hareket, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanha hakkında yaptığı açıklamada "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Fit kalmaya devam etmek istiyor ve kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullandı.

SERDAR ADALI'DAN KONOPLYANKA AÇIKLAMASI

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmınada da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım." açıklamasını yapmıştı.

"Konoplyanka ihtimaller arasında var mı?" sorusunu da yanıtlayan Adalı, "İhtimaller arasında var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka, Martins Indi var. Hocanın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir an önce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz." demişti. (Sporx)