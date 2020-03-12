Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi

Manchester City Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madridli futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.

İngiliz ekibinin ilk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandığı turun rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacaktı.

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.

Manchester City-Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından, UEFA'dan Juventus-Olympique Lyon maçıyla ilgili de erteleme kararı çıktı.

JUVENTUS-OLYMPIQUE LYON MAÇI KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Juventus ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında 17 Mart Salı günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın Torino kentinde oynanması gereken son 16 turu rövanş müsabakasının koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

Juventus Kulübü, İtalyan futbolcusu Daniel Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. İki takım arasında Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olympique Lyon 1-0 kazanmıştı.

Öte yandan, Hollanda ile İspanya arasında 29 Mart'ta Amsterdam'da oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.

AA