10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02:48 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:04:48
Manchester City farklı galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.
Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90 1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı. (AA)
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