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18 Temmuz 2019 Perşembe 10:09:44 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:13:13

Mame Thiam: Diagne ile konuştuktan sonra Kasımpaşa’ya gelme kararı aldım

Kasımpaşa’nın Arabistan takımı Arjman’dan kadrosuna kattığı Senegalli oyuncu Mame Thiam, Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne ile konuştuktan sonra Kasımpaşa'ya gelme kararı aldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa’da yeni transfer Senegalli forvet Mame Thiam, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarının çok iyi gittiğini söyleyen Thiam, “Hazırlıklar oldukça iyi gidiyor. Oyuncu grubu, teknik direktör, herkes işine odaklanmış durumda. Yeni sezona kendimizi hazırlıyoruz. Tesisler harika. Her zaman insanın daha fazla çalışmasına yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

"Kasımpaşa ailesinin parçası olmaktan mutluyum”

26 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı ekipte çok güzel bir aile ortamı olduğuna dikkat çekerek, “Beni oldukça iyi karşıladılar. Uzun zamandır oynayan tecrübeli oyuncular var. Hepsi entegre olmam için bana yardımcı oluyorlar.  Fransızca ve İngilizce konuşanlar var. Hepimizin ortak bir dili var. Buradaki oyuncu grubu çok güzel. Adeta bir aile gibi ve ben de bu ailenin parçası olmaktan mutluyum” açıklamasını yaptı.

"Diagne ile konuştuktan sonra Kasımpaşa’ya gelme kararı aldım”

Mame Thiam, Arabistan Ligi ekiplerinden Arjman’da oynarken Kasımpaşa’dan aldığı teklif sonrası Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne’den Türkiye ve Kasımpaşa camiası hakkında bilgi aldığını vurgulayarak, “Kasımpaşa’dan haberdardım çünkü arkadaşım Diagne burada futbol oynuyordu. Onu takip ediyordum. Gelmeden önce Diagne ile fikir alışverişi yaptım. Kasımpaşa’nın tesislerini ve imkanlarını anlattı. Sahip oldukları imkanları nasıl kullandıklarını anlattı. Bana oldukça olumlu şeyler anlattı. Diagne ile konuştuktan sonra aldığım referanslar doğrultusunda buraya gelmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de birkaç kulüpten teklif aldım”

Mame, Türkiye’de Kasımpaşa’dan farklı olarak birkaç kulüpten daha teklif aldığını ifade ederek, “Temsilcim birkaç farklı takımla alakalı teklif olduğunu iletti ama Kasımpaşa’ya gelmeye karar verdim. Bu takımların ismini vermesem daha iyi olur” diye konuştu.

“Görevimi iyi yaptıktan sonra ilerisini göreceğiz”

Senegalli forvet, vatandaşı Diagne gibi Kasımpaşa’da etkili performans gösterip 3 büyüklere transferi söz konusu olur mu sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ben Kasımpaşa projesine inandığım için buradayım. Takıma elimden geldiğimce yardımcı olabilmek için geldim. Kendi görevimi layıkıyla yerine getirdikten sonra ne olacağını ileride nasıl bir durum oluşacağını göreceğiz. Gelecekle alakalı konuşmam doğru değil.”

“Digane Galatasaray’da bu sene başarılı olacaktır”

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne’nin geçtiğimiz sezon beklenen performansı verememesiyle alakalı olarak ise,  “Galatasaray büyük bir camia. Her maçı kazanmak ve her maçta iyi oynamak zorunda. Diagne tanıdığım bildiğim oyuncu Galatasaray’da bu sene oldukça başarılı olacağını ve onları mutlu edeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Amacım takımın hedeflerini gerçekleştirmeye yardım etmek”

Hedeflediği bir gol sayısı olmadığını aktaran Thiam, takıma genel katkı sağlamak istediğinin altını çizerek, “Kişisel olarak gol hedefimden ziyade takımın başarılı olması takımın hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olma hedefim var. Çünkü takım olarak hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde bütün herkes pay sahibi oluyor. Benim de amacım takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmak” şeklinde konuştu.

“Kasımpaşa’da Mane ile birlikte oynamak isterdim”

Başarılı futbolcu, Kasımpaşa’da Liverpool’un yıldız futbolcusu Sadio Mane ile birlikte forma giymek istediğini aktararak, “Mane’yi buraya getirecek olabilsem yarın hemen getirirdim. Sadio Mane ile Kasımpaşa’da birlikte oynamayı isterdim” ifadelerine yer verdi.

“Umarım Senegal, Afrika Uluslar Kupası’nı kazanır”

Mame Thiam, Senegal Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası’nda finale kalmasıyla alakalı olarak ise, “Senegal Milli Takımı’nın finalde olması Senegal futbolu için oldukça önemli. Bunun için çalışıyorlar. Bunun için çaba sarf ediyorlar ve bu çabanın karşılığını da final oynayarak alacaklar. Umarım finalde de başarılı olur kupayı kazanırlar. Senegal futbolu için finalde olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Mame, bu yıl İstanbul’da Vodafone Park’ta oynanacak olan Süper Kupa final mücadelesini takip edeceğini söyleyerek açıklamasını tamamladı.  (İHA)

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