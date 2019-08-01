Malcom, Barcelona'dan ayrılıyor! İşte gelen teklifler...

Barcelona'nın geçen sezon 41 milyon euroya Bordeaux'dan transfer ettiği Malcom, bir senenin ardından takımdan ayrılıyor.

Geçen sezon Barcelona'nın Roma'nın elinden çalarak Bordeaux'dan transfer ettiği Malcom, İspanyol ekibinde geçirdiği bir sezonun ardından ayrılıyor.

Barcelona'nın yıldızlar topluluğu kadrosunda istediği forma şansını bulamayan 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun peşinde ise iki takım var: Zenit ve Everton

40 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Zenit, Malcom için Barcelona'ya 35+5 milyon euro teklif ederken Everton, 40 milyon euro teklifte bulundu. Barcelona, 40 milyon euro getiren alır derken iki teklifi de kabul etti ve son kararı Malcom'a bıraktı. Brezilyalı genç oyuncu, Barça'nın kararının ardından geleceğini kendisi seçecek.

Geçen sezon Barcelona'ya 41 milyon euro bonservis ücretiyle katılan Malcom, İspanyol ekibinin formasıyla 24 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist üreterek beklentilerin altında kalmıştı.

(Sporx)