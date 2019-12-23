Malcolm Thomas sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
8 Kasım 1988 Columbia Missouri’de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas’a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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