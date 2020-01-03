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03 Ocak 2020 Cuma 12:17:43 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 12:20:00

Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup’u isteyen Yeni Malatyaspor'a Beşiktaş'tan, "Siz de bize Guilherme’yi verin" cevabı geldi.

Orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor’un, Beşiktaş’ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak ilk devrenin son maçı olan 4-1’lik Gençlerbirliği mücadelesinde gol atan Oğuzhan Özyakup’a talip olduğu öğrenildi.

Bu transfer için nabız yoklayan Malatya cephesinin ise Siyah-Beyazlılar’dan karşılık olarak, “Siz de bize Guilherme’yi verin” cevabı geldiği ifade edildi. Bunun üzerine Malatya’nın düşünmek için süre istediği ve yakın zamanda Kartal’a net bir yanıt vereceği öne sürüldü.

(Fanatik)

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