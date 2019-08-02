Malatya sol bekini buldu

GÜNEŞ

■ YENİ sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Ghaylene Chaalali’den sonra bir başka Tunuslu milli ismi daha renklerine bağlamak üzere… 24 yaşındaki Ayman Ben Mohamed ile anlaşmaya varan yönetimin, bir aksilik olmaması durumunda bu futbolcuyla önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

RAVCI’DAN TARAFTARA SÖZ

■ SON olarak Tunus’un Esperance takımında forma giyen Ayman Ben Mohamed ile her konuda anlaştığı kaydedilen Malatya yönetimi, sol bek oyuncusuna önümüzdeki hafta sözleşme imzalatmayı planlıyor. Öte yandan, sportif direktör Ali Ravcı, transfer penceresinin kapanmasına daha 1 ay bulunduğunu belirterek taraftardan sabır istedi. Geçen sezonki performanslarının üzerine koymak istediklerini belirten Ravcı, “Eksiklerimizi kısa sürede kapatacağız” dedi.