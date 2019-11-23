'Malatya’da kazanacağız'

GÜNEŞ

■FENERBAHÇE Kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Ligde ikinci sırada olduklarını hatırlatan Emre’nin, “Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok” ifadelerini kullandığı kaydedildi.