Malatya’da futbol şov var! Yeni Malatyaspor-Galatasaray muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de geçtiğimiz haftanın kazanan iki takımı Galatasaray ile BTC Türk Yeni Malatyaspor, Malatya’da kozlarını paylaşacak. Ankaragücü’nü 4-0 yenerek büyük hava yakalayan Yeni Malatyaspor, aynı puanda olduğu Galatasaray’ı ağırlayacak. Kasımpaşa’yı yeni transferi Falcao’nun golüyle yenen Aslan’da, sakat olan Belhanda ve Feghouli ile izinli olan Selçuk forma giymeyecek. Teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Malatya’da ise Fofana, Gökhan ve Bifouma yok.

ASLAN’IN ZOR DEPLASMANI

■ GALATASARAY’DA, cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, bugünkü karşılaşmada görev verilmesi halinde oynayabilecek. Diğer yandan Sarı-Kırmızılılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Spor Toto Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek. Rakibine karşı İstanbul’da 2 galibiyet alan Sarı-Kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. İki takım bir kez berabere kaldı Cim Bom, Malatya’da oynadığı son 2 lig maçını 2-1 ve 2-0’lık skorlarla kaybetmişti.

MUHTEMEL 11’LER:

YENİ MALATYASPOR: Fornelle, Hadebe, Robin, Chaalai, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Eren, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor, Babel, Falcao