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02 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 23:40:13

Madrid Aslanları

G.SARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GÜNEŞ

■ Çaykur Rizespor maçında oynayan isimler dün yenileme çalışması yaparken, teknik direktör Fatih Terim’in Madrid’de sahaya sürmeyi düşündüğü “as”lar ise taktik çalışma yaptı. Feghouli, Belhanda, Mariano ve N’Zonzi gibi isimlerin 11’de başlaması bekleniyor. Öte yandan, Rizespor maçında sağ arka adalesinde hissettiği ayrı nedeniyle maça devam edemeyen ve bu bölgede ileri derecede zorlanma tespit edilen Şener Özbayraklı’nın tedavisine başlandı.

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